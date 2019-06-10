خلاف حاد بين ترامب والكونجرس الأمريكي.. بسبب ألوان طائرته!

الخليج ٣٦٥ نت – وقع خلاف جديد بين مجلس النواب الأمريكي وبين دونالد ترامب، بسبب مطالبات الرئيس الأمريكي تغيير خطوط وألوان الطلاء الخارجي لطائرة الرئاسة، بسبب عدم تغييرهم منذ زمن سنوات عديدة، إلا أن الكونجرس الأمريكي ردّ عليه بصياغة مشروع قانون يمنعه من إجراء تغييرات على تصميمات وألوان الطائرة الرئاسية.



وأوضحت اللجنة البرلمانية سبب منع إعطاء صلاحيات لترامب لتغيير ألوان الطائرة، التي لم تتبدل أبدا منذ زمن الرئيس جون كيندي، لأنه يجب أن يتوافق مع المعايير الواردة في تقرير الشركة المصنعة، “بوينغ”، والمسمى “المرحلة الثانية من دراسة طلاء وكسوة الطائرة”.



كما كانت من مطالبات إدارة الرئيس ترامب والتي رفضها الكونجرس زيادة النفقات المخصصة لاستبدال الطائرات التي يستخدمها الرئيس، حيث أن الكونجرس كان قد قام بتحديد سقف لسعر الطائرتين الجديدتين الرئاسية وهو 4 مليارات دولار، بينما طالبت إدارة ترامب مبلغ 5.3 مليار دولار كي يتم شراء وطلاء الطائرتين الرئاسيتين الجديدتين من “بوينغ”.

يذكر أن ترامب كان قد تحدث لوسائل الإعلام في يوليو 2018، عن نيته تبديل ألوان الطلاء الخارجي للطائرة الرئاسية، المسماة بـ Air Force One، مؤكدا أنه يريد أن يجعل شكلها الخارجي “أكثر وطنية”.



وأشاد ترامب لوسائل الإعلام بالألوان الجديدة للطائرة، وقال: “ستكون Air Force One رائعة، ستكون الأفضل في العالم، وستكون ألوانها الأحمر، الأبيض، والأزرق. اعتقد أنها ملائمة”.