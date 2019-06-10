فورد ستغلق مصنع محركاتها في بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – دخلت شركة فورد الأمريكية في مفاوضات مع نقابات عمالية في بريطانيا تتعلق بالإنهاء المقترح لإنتاج المحركات وإغلاق مصنع محركات “بريدجيند” أواخر عام 2020، وسيكون ذلك مع خسارة محتملة تتمثل في إلغاء أكثر من 1500 وظيفة في بريطانيا، ما يزيد معاناة اقتصاد البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكزيت”.
وقال ستيوارت رولي رئيس فورد في أوروبا، “إن خلق عمل قوي ومستدام لفورد في أوروبا، يتطلب منا اتخاذ بعض القرارات الصعبة، بما في ذلك الحاجة إلى قياس مجالنا التصنيعي عالمياً في مجال المحركات من أجل خدمة مجموعة سياراتنا بشكل أفضل في المستقبل”.
يُذكر أن هذه الخطوة ضربة قوية لاقتصاد ويلز وللمجتمع في بردجيند، إلا أن فورد لديها مبررها في ذلك حيث أن خطة الإغلاق تدعم استراتيجية إعادة بناء فورد؛ خلقاً لنشاط أكثر تركيزاً وكفاءة في أوروبا.
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