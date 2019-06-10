"جاجوار" تكشف عن سيارة رياضية جديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات "جاجوار"، عن أحدث سياراتها الرياضية XE SV Project 8 Touring، والتي من المتوقع أن تكون منافساً قوياً في سوق السيارات الرياضية متوسطة الحجم خلال الفترة القادمة.

وتتميز سيارة "جاجوار"، الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض، وفتحات هوائية كبيرة، وجناح صغير

Advertisements

على مؤخرتها، لزيادة ثباتها عند وصولها إلى سرعات عالية، وكذلك في المنعطفات الصعبة.

وتحمل أيقونة "جاجوار" الرياضية الفارهة، محركاً توربينياً مكون من 8 أسطوانات، بعزم 600 حصان، يمنحها قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5

ثانية.

كما زودت المقصورة الداخلية لـ XE SV Project 8 Touring، بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 4 أشخاص، يمكن استبدالها بمقاعد رياضية ودعامات معدنية خاصة، للتقليل من وزن المركبة، بالإضافة إلى زيادة متانتها وحماية ركابها.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة الإنجليزية، فإنه من المنتظر أن يتم طرح XE SV Project 8 Touring، بنهاية العام الحالي، بأسعار تبدأ من 3 مليون 23 ألف جنيه مصري.