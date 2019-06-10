تفاصيل أكبر حركة تغييرات في الإدارة العليا لـ"نيسان" بأفريقيا

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، صباح اليوم، عن تغييرات في الإدارة العليا لأفريقيا لدفع النمو المستدام في جميع أنحاء القارة.

وأعلنت "نيسان"، عن تعيين مايك ويتفيلد، العضو المنتدب الحالي لنيسان جنوب إفريقيا، ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى لأفريقيا، عضوا منتدبا لشركة نيسان موتورإيجيبت (NMEG)، كما سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان في منطقة أفريقيا الجنوبية، بحيث يكون مقره القاهرة، على أن يصبح تعيينه ساريًا اعتبارًا من 20 يونيو.

انضم مايك، الرئيس السابق للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا (NAAMSA) ونائب رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM) إلى نيسان في عام 1981 كمتدرب في إدارة التسويق.

ومنذ ذلك الحين، شغل العديد من المناصب العليا في الشركة، ما أدى إلى تعيينه في منصب العضو المنتدب لشركة نيسان جنوب إفريقيا في عام 2008.

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وتحت قيادته، سجلت نيسان حصة سوقية قياسية في جنوب إفريقيا بأكثر من 10 ٪ في السنة المالية الماضية، وهي أعلى نسبة في هذا القرن.

حل شينكيتشي إيزومي، محل مايك، في منصب العضو المنتدب لشركة نيسان جنوب إفريقيا، حيث التحق شينكيتشي بشركة نيسان في عام 2001 وشغل العديد من الأدوار في المبيعات والتسويق والتخطيط حتي عُيِّن نائب العضو المنتدب في عام 2018، وقبل انضمامه إلى جنوب إفريقيا العام

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الماضي، كان يعمل في مقر نيسان الياباني المسئول عن منطقة آسيا وأوقيانوسيا في نيسان ولديه أيضًا خبرة في العلامة التجارية العالمية

ويغادر كوهي مايدا، الذي تم تعيينه العضو المنتدب لشركة نيسان موتورإيجيبت في أبريل 2018 لمتابعة فرصه اخرى في حياته المهنية.

وعلق بيمان كارجا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند في نيسان قائلا: "لدى نيسان خطة لتحقيق نمو سريع ومستدام في إفريقيا، وكنا أول من قام بتجميع السيارات في نيجيريا وطموحنا هو قيادة الطريق في تطوير صناعة السيارات في القارة".

وأضاف في بيان رسمي حصلت "الوفد"، على نسخة منه: "التعيينات المعلنة اليوم ستقود الأداء في الأسواق الأفريقية الرئيسية، حيث يتمتع كلا من مايك وشينكيتش بمعرفة واسعة بالسوق وخبرة متنوعة في صناعة السيارات، وسوف يجلبون قيادة واضحة وتركيز قوي على العملاء لتحقيق النمو والأداء المطلوب".