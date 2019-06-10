نصائح الخبراء الألمان للتخلص من حرارة سيارتك سريعا

الخليج ٣٦٥ نت – في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة الحرارة خارج السيارة بصورة كبيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، تتأثر درجة حرارة السيارة من الداخل بشدة، وهو ما يؤثر بالسلب على انتباه وتركيز قائد السيارة ويرفع خطر وقوع حادث.
لذا حذر نادي السيارات ADAC الألماني من قيادة السيارة مع هذا الارتفاع الهائل في درجة حرارة مقصورة السيارة، ونصح الخبراء بضرورة إخراج الهواء الساخن من السيارة قبل القيادة، وذلك عن طريق فتح جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف لعدة دقائق قبل الانطلاق بالسيارة.
كما نصح الخبراء الألمان بعدم الانطلاق بالسيارة والمقود والأسطح الداخلية ساخنة، حيث أنه سوف تسبب عدم القيادة بصورة مريحة وصحيحة، لذا أشاروا إلى ضرورة ركن السيارات في أماكن مظللة للوقاية من تأثير أشعة الشمس المباشرة، أو تغطية الزجاج الأمامي بغطاء مناسب، كما يمكن تغطية مقعد الأطفال بقطعة قماش فاتحة اللون.
وعند البدء في قيادة السيارة يجب فتح النوافذ بالكامل كما ذكرنا فيما سبق لكن مع تشغيل مكيف السيارة على أعلى درجة لتسريع عملية التخلص من الهواء الساخن داخل السيارة، وبعد دقائق يتم غلق زجاج النوافذ تدريجياً، مع تخفيض درجات المكيف تدريجياً.وأشار الخبراء إلى أن درجة الحرارة المناسبة داخل مقصورة القيادة يجب أن تكون بين 22 و 25 درجة، مع الحرص دائما على ألا تكون فتحات التهوية موجهة بشكل مباشر على الجسم، تفاديا للإصابة بنزلات البرد.
وشدد الألمان على ضرورة عدم ترك الحيوانات أو الأطفال في السيارة خلال فصل الصيف، حتى ولو لفترة قصيرة، وذلك لخطورته على حياتهم.
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