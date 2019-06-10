7 نصائح للتغلب على فوبيا قيادة السيارة للمبتدئين

الخليج ٣٦٥ نت – تنتاب بعض المبتدئين في قيادة السيارات خوف وقلق شديد زائد عن الحد يسمى “فوبيا القيادة”، وترجع أسباب هذه الفوبيا غالباً إلى موقف خطير تعرض له هذا الشخص أو حادث أليم أو منظر لحادث بشع.



فوبيا القيادة تسبب الخوف والهلع للشخص المصاب بها عند بداية قيادة السيارة، كما تسبب له مشاكل عديدة في أمور حياته اليومية، لذا وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم نصائح علماء النفس في كيفية التخلص من فوبيا قيادة السيارة، وهي كما يلي.

1- جلب الراحة والاسترخاء بالسيارة



يفضل ارتداء الملابس والحذاء الذين يشعرونك بالراحة، وقبل القيادة إجلس بعض من الدقائق في حالة استرخاء شديد، مع تشغيل راديو السيارة أو المسجل على بعض الآيات من القرآن الكريم، حيث أنها تساعد على تهدئة النفس والتغلب على الخوف.

2- الهدوء والتنفس بعمق



إذا انتابتك نوبة من الهلع والذعر وشعرت بشدٍّ في عضلات رقبتك وصدرك فابدأ في التنفس بعمق، مع العد من 10 إلى 1 مع التكرار، مع التفكير في بعض الأمور التي تجعلك سعيدا في حياتك.

3- تدريب استرخاء العضلات التدريجي



نصح علماء النفس بإجراء بعض التدريبات لعضلات جسد المصاب بالفوبيا لخفض التوتر، ومنها قم بقبض يديك لمدة من 7 إلى 10 ثوانٍ ثم ارخها لمدة من 15 إلى 20 ثانية بينما تركز على كيفية زوال التوتر من يديك، ثم كرر هذا التمرين مع كل مجموعات عضلاتك، بدءًا من ذراعيك صعودًا إلى رأسك.

4- ترديد الجمل التأكيدية الإيجابية الخاصة بالقيادة



الجمل التأكيدية الإيجابية، هي جمل تأكد بها لنفسك أنك على الطريق الصحيح في القيادة ولن يحدث أي خطأ أو مشكلة، حتى تقوم بتهدئة النفس، مثال على ذلك:

– أنا أقود بحذر، والتزم بالسرعة المسموح بها، القيادة الحذرة قيادة آمنة.

– القيادة هي نشاط شائع يقوم به كثير من الناس كل يوم، وأنا أقود بحرص وأشارك في ذلك النشاط مع الآخرين لكن بحذر.

– لا ينبغي عليَّ أن أقود السيارة بسرعة، كما يمكنني الالتزام بالحارة التي في أقصى اليمين إن أردت أن أسير بسرعة أبطأ من السيارات الأخرى، وغيره من الجمل التي تعمل على تهدئة النفس وتشعر بعدم وجود مخاطر في القيادة الحذرة.

Advertisements

5- مواجهة الخوف والذعر (الفوبيا) التي تخشاها



يجب مواجهة مخاوفك لأن تعريض نفسك للأمر سيكون مهمًا جدًا خاصةً إن كنت تتجنب القيادة بسبب خوفك من أن تصاب بنوبة فزع، مع وضع مقياس تصوري لمدي خوفك من 0 إلى 10، حتى تستطيع التصرف قبل أن يرتفع معدل القلق ويصل إلى نوبة خوف شديد، مثال على ذلك:

– صفر: استرخاء تام

– واحد: أقل قدر من القلق

– اثنان: قدر قليل من القلق

– ثلاثة: قدر متوسط من القلق

– أربعة: قلق محقق

– خمسة: بداية الهلع

6- واجه خوفك تدريجياً



أي أنك تخشى قيادة السيارات، لذا لا تبدأ بقيادة السيارة على الفور، بل قم بالأمر تدريجياً، في البداية كما ذكرنا تناول مفاتيح السيارة وأجلس باسترخاء وهدوء لبضع دقائق، ثم قم بالقيادة في منطقة خالية من السيارات والأشخاص، ثم انتقل للقيادة في منطقة هادئة لا يوجد بها إلا حركة بسيطة، وهكذا تواجه مخاوفك تدريجياً.

7- قم بالقيادة وبجوارك أحد السائقين المهرة



لزيادة الشعور بالأمان وعدم الخوف، أجعل سائق ماهر يجلس بجوارك أثناء القيادة، وبمجرد أن تشعر بالارتياح لركوب السيارة مع هذا الشخص حاول حينها أن تركب السيارة مع سائقين آخرين، إلى أن تصل للقيادة بدون وجود أحد معك.