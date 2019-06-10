“بالصور” شاهد اليخت الذي صممته بنتلي بسعر 53 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة ديناميق “Dynamiq” القائمة في موناكو لصناعة اليخوت عن يخت استكشاف جلوبال 330 “Global 330” الجديد مؤخراً، والمخصص للسفر إلى أي مكان في مختلف البحار والمحيطات، حيث يتميز بفخامة مقصورته المصممة بالكامل من قبل علامة بنتلي البريطانية المعروفة للسيارات الفخمة.

يأتي اليخت بطول 32.91 متر، وهو ما يعادل الطول المثالي للوصول إلى الخلجان والمداخل المائية التي يصعب على السوبريخوت ضخمة الحجم الوصول إليها، كما أنه نظراً لأن المسافة بين الهيكل وسطح المياه 175.26 سم، فهي كافية كي تسمح لليخت بالدخول في المسطحات المائية الأقل عمقاً.

أما بفضل وجود محرك MAN V8 ديزل مزدوج، فسوف يستطيع يخت جلوبال ذو الهيكل المصنوع من الألمنيوم بالكامل الإنطلاق بسرعة قصوى قدرها 16 عقدة (29.63 كم/س) مع مدى إبحار ضخم يبلغ 6,437 كم، ما يجعله مناسب لمختلف المغامرات البعيدة.

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أما التألق والفخامة الفائقة، فهي تظهر بالداخلية عبر استخدام أثاث بنتلي الفاخر وديكوراتها الراقية من مجموعة بنتلي للمنزل “Bentley Home Collection”، والتي تحمل الكثير من أنماط التطريز الماسية، مع استخدام نفس الخامات التي نراها في سيارات العلامة البريطانية الشهيرة، وهو ما يتلائم مميزات اليخت الأخرى من احتوائه على مركبة غطس يمكن التحكم بها عن بعد حتى عمق 97.5 متر، بجانب وجود معدات غطس وصيد مختلفة مع طائرة درون للتصوير.

هذا ويبدأ سعر يخت ديناميق جلوبال 330 عند 14.3 مليون دولار (53.62 مليون ريال)، حيث يستغرق صنعه عامين كاملين في حوض سفن الشركة بإقليم توسكانا الإيطالي.