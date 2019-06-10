لماذا يجب عليك ألا ترتدي النعال أثناء قيادة السيارة في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يعمد كثير من قائدي السيارات إلى ارتداء النعال (الشبشب) خلال القيادة، وذلك لأنه يعطيهم شعور بالراحة، مع ملائمته لفصل الصيف أثناء السير، لكنه من الأفعال التي تسبب خطورة أثناء القيادة.



ولقد حذر نادي السيارات ADAC الألماني من ارتداء النعال أثناء القيادة، وقال أنه من الأفعال الخاطئة التي تسبب خطورة كبيرة على قائد السيارة، وأنه لا يصلح لقيادة السيارة في الصيف، شأنه في ذلك شأن الصندل أو القيادة بأقدام حافية.



وأوضح الخبراء الألمان خطورة ارتداء النعال في أنه من الممكن أن ينزلق عن الدواسات أو ينحشر بينها ما يعيق مثلاً الضغط على دواسة المكابح بشكل صحيح وبالتالي قد يتسبب ذلك بفقدان قائد السيارة سيطرته على السيارة ويتعرض لحادث بسبب عدم تركيزه على القيادة فقط.

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لذا أشار الخبراء إلى أنه يجب على جميع قائدي السيارات ارتداء حذاء يتسم بالمتانة وذات مقاس مناسب ويوفر دعماً جيداً للقدم، كي يستطيع التحكم بقوة على الدواسات أثناء القيادة.

الجدير بالذكر فإن بعض الدول مثل فرنسا وغيرها تغرّم الأشخاص الذين يقودون السيارة ويلبسون النعال، ومن المؤكّد أن معظم الأشخاص الذين حاولوا أن يقودوا سيّاراتهم أثناء ارتداء النعال، قد تعرّضوا لمواقف حرجة وخطيرة فهل يجب أن ننتظر حتى تقع الكارثة لنقوم بإصلاح هذه العادة الخاطئة؟