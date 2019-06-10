"فيات كرايسلر" تتعاون مع شركة ناشئة أمريكية لتطوير مركبات ذاتية القيادة

تتشارك "فيات كرايسلر أتومبيلز" مع الشركة الناشئة في وادي السيليكون "آرورا إنوفيشن"، لتطوير أسطول من المركبات التجارية ذاتية القيادة في محاولة للحاق بركب شركات صناعة السيارات الأخرى، التي استثمرت بكثافة في هذه التقنية.

ووقعت الشركتان اتفاقية لدمج منصة

"آرورا" للقيادة الذاتية في خطوط "فيات كرايسلر" للمركبات التجارية في الولايات المتحدة، من دون توضيح لقيمة الصفقة، أو تحديد موعد، أو عدد المركبات التي سيتم طرحها.

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قال المدير التنفيذي لشركة "فيات" "مايك مانلي"، في بيان: "كجزء من استراتيجية "فيات كرايسلر" للمركبات ذاتية القيادة، سنواصل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات العملاء في الصناعة سريعة التغير".

هذا وتأسست "آرورا" عام 2017 عن طريق مسئولين تنفيذيين سابقين من "جوجل" و"تسلا" و"أوبر"، وهي تطور أجهزة وبرمجيات لتمكين السيارات من القيادة الذاتية.