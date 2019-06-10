كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات وسعر سيارة سوبارو XV الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتي سيارة سوبارو XV الجديدة بمواصفات مذهلة وأسعار تبدأ من 430.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية Premium تباع بـ485.000 جنيه، فيم يبلغ سعر الفئة Luxury الأعلى 510.000 جنيه، فهي سيارة متعددة الاستخدامات رباعية الدفع الجديدة.

وتقدم السيارة في مصر بمحرك مكون 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 114حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CTV، ويمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

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وتتميز XV بمجموعة من أنظمة الأمان في مقدمتها وسائد هوائية، نظام Eyesight الجديد الذي تمت إضافته لموديلات سوبارو، وهو نظام يطلق عليه -العين الثالثة لقائد السيارة ويحذر قائد السيارة من أي حادث عارض أثناء القيادة والتدخل في حالة عدم الاستجابة حيث يعمل على التوقف تلقائيا قبل وقوع التصادم الأمامي.

كما زودت الشركة اليابانية سيارتها بنظام الثبات الديناميكي ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق ومثبت سرعة، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام تنبيه السائق عند تغيير حارة القيادة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومثبت سرعة.

وعن وسائل الترفيه داخل المقصورة فقد أمدت سوبارو سيارتها بمشغل صوتي وشاشة للتحكم مقاس 6 بوصة تعمل باللمس للفئة الأولى و8 بوصات للفئتين الأعلى، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB- AUX، وخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.