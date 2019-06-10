فيراري تعتزم الطعن في قرار عقوبة فيتيل في سباق جائزة كندا الكبرى

قدم فريق فيراري اعتزامه حق الطعن في قرار معاقبة سيباستيان فيتيل بعقوبة إضافة خمس ثوان على توقيته والتي على إثرها خسر المركز الأول والفوز بسباق جائزة كندا الكبرى ومنحها لحامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في الجولة السابعة.
ويملك الفريق الأحمر 96 ساعة ليتّخذ قراره لإظهار أدلة وبيانات لإقناعهم في الإستئناف،أمر قد ترفضه الـ “فيا” لان القرار تم أخذه أثناء السباق.
وتنص اللوائح الرياضيّة للفورمولا 1 أن العقوبات الزمنيّة التي تُفرض أثناء السباقات مثل تلك التي حصل عليها فيتيل تُعدّ من بين العقوبات التي لا يُمكن أن تكون قابلة للاستئناف.
وتحطمت آمال السائق الألماني الذي لم يفز منذ سباق بلجيكا العام الماضي، وعبر عن مشاعره الغاضبة أمام الملاين المشاهدين للسباق حول العالم بعدم رضاه عما حصل إذ رفض إدخال سيارته الى المكان المخصص لـ الثلاثة الأوائل، وقام بإبدال لوحة المراكز الأول والثاني، فوضع لوحة الرقم (1) في المكان الخالي المخصص لسيارته، و(2) أمام سيارة هاميلتون.
خسر فيتيل النهاية الخلفية لفيراري ، عندما تعرض لضغوط من منافس البطولة لويس هاميلتون ، عند الاقتراب من الدور الثالث ، مما جعله يتزلج عبر العشب قبل أن ينضم إلى مسار مرسيدس.
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