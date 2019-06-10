فيتيل: “إنهم يسرقون السباق منا” | جائزة كندا الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تمكن البريطاني لويس هاميلتون من تحقيق فوزا مثيرا للجدل في سباق جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد مستفيداً من سيباستيان فيتيل الذي عبر خط النهاية في المركز الأول ولكن بعد معاقبته بإضافة خمس ثوان إلى زمنه ليتراجع خلف البريطاني.

وإرتكب سائق فيراري خطأً تحت ضغط من بطل العالم الذي إقترب لشن هجوم من الخلف ليخرج من المسارعلى نطاق واسع في المنعطف الثالث ليعود الى المسار مرة أخرى مما دفع لجنة الحكام الإقرار بأن فيتيل انضم مجدداً إلى الحلبة بطريقة غير آمنة وخطيرة في اللفة 48 .

ستؤدي هذه الخطوة بلا شك إلى جدل كبير، ولكن هاميلتون كان واضحًا أنه شعر بأن فيتيل لم يستحق العقوبة.

وقال هاميلتون عبر الراديو فور وقوع الحادث: “لقد عاد لتوه على المسار بشكل خطير”.

واشتكى فيتيل الغاضب قائلاً: “أين كان من المفترض أن أذهب؟ إلى الجحيم؟ كان العشب على إطاراتي”.

وقال فيتيل لمهندسه عبر الراديو: “أنا أركز، لكنهم يسرقون السباق منا”.

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وأضاف “لا لا لا. حقا يجب أن تكون أعمى تماما لكي تجعلني أتركه يتجاوزني ولا اسيطر على السيارة. أين من المفترض أن أذهب؟.

“هذا خطأ فادح. هذا ظلم”.

وبغض النظر عن المرسيدس، بدا الغضب على قطاع كبير من الجماهير وأطلقت صيحات الاستهجان ضد هاميلتون خلال احتفالات التتويج وبدا السائق البريطاني متفاجئا.

وقال هاميلتون الذي حاول أن يجعل فيتيل ينضم إليه أعلى منصة التتويج “كل ما أستطيع قوله هو إنني لم أتخذ هذا القرار لذا لا أعلم إلى من توجه الجماهير صيحات الاستهجان. ربما ضد القرار”.

وسمح قرار معاقبة هاميلتون بتمديد سيطرة مرسيدس على الموسم بعدما حقق فوزه السابع في سبعة سباقات من بينها خمسة حصل فيها على المركزين الأول والثاني.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في المركز الرابع.