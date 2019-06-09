"كيا" تكشف عن سيارتها الهجينة "نيرو"

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، عن أحدث سياراتها الهجينة من طراز "نيرو"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ويتمتع الموديل الجديد بإصداريه الهجين، والهجين Plug-in، بجانب النسخة الكهربائية من السيارة "نيرو E"، التي طرحتها كيا للمرة الأولى هذا العام ببطارية سعة

64 كيلووات ساعة، بمجموعة كبيرة من التجهيزات والأنظمة.

ويتميز الطراز الجديد من "نيرو"، بتصميم متميز، وألوان جديدة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التجهيزات القياسية، مثل نظام دمج الهواتف الذكية عن طريق تقنية أبل Car-Play وأندرويد Auto، وشاشة

لمسية قياس 8 بوصة.

وتحمل السيارة الهجينة محركاً يعمل بالبنزين سعة 1.6 لتر، بقوة 104 كيلووات/141 حصان، تتضافر جهوده مع محرك آخر كهربائي بقوة 32 كيلووات (43.5 حصان)، وبطارية سعة 1.56 كيلووات ساعة.

أما نسخة الدفع الهجين Plug-in فتتضافر جهود محرك البنزين مع محرك كهربائي بقوة 44.5 كيلووات (60.5 حصان) وبطارية سعة 8.9 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 58 كلم.