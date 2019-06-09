“بالفيديو” جينيسيس G70 تؤدي استعراض خطير بفيلم Fast and the Furious

الخليج ٣٦٥ نت – تعد G70 هي السيارة الأكثر رياضية من جينيسيس ، حيث قررت العلامة الفاخرة الكورية مؤخراً التركيز على هذا الأمر عبر سلسلة فيديوهات مكونة من 3 أجزاء تستعرض قدرات التوجيه الديناميكية للطراز.

يستعرض أول فيديو أحد المشاهد الخطرة من فيلم Fast and the Furious، حيث يقوم سائق السباقات تانر فاوست بقيادة جينيسيس G70 متجهاً للخلف قبل أن ينزلق أسفل شاحنة نقل كبيرة، وهو ما يتوجب المرور بين فجوة إطارات الشاحنة الضخمة التي لا تتعدى 22 قدم.

لأجل فعل ذلك، يقود فاوست السيارة للخلف على سرعة 55 كم/س قبل أن يدير عجلة القيادة عندما تكون G70 على مقربة من الشاحنة، وفور أن تصبح السيارة متجهة بزاوية 45 درجة نحو المقطورة، يضغط فاوست على المكابح كي تتوقف العجلات الأمامية عن الدوران وتسمح للسيدان الرياضية الفاخرة بالانزلاق ليتم بعد ذلك العودة لوضع القيادة الطبيعي.

سيظهر فاوست في الحلقتين القادمتين كذلك التي سيتم نشرهما يومي 12 و19 من شهر يونيو الجاري، حيث سيعتمد الجزء الثاني على محاكاة أحد مشاهد فيلم Baby Driver ليتم الرجوع للخلف والتفحيط بزاوية 180 درجة أثناء التواجد على مقربة كبير من شاحنة تعيق الطريق، فيما سيكون الجزء الثالث مستوحى من فيلم Drive ليقوم فاوست عندها بمناورة G70 في مساحات ضيقة على سرعات عالية.

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هذا ويذكر أن جينيسيس G70 تأتي بأسعار تبدأ عند 146,500 ريال قبل الضريبة مع محرك 4 سلندر تيربو 2 لتر بقوة 252 حصان وعزم 352 نيوتن.متر، بجانب خيار محرك V6 مزدوج التيربو 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم 509 نيوتن.متر.