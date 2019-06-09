بالأرقام.. 4 سيارات يمكنك شرائها بسعر آبل ماك برو الجديد!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت آبل مؤخراً عن حاسوب ماك برو 2019 الجديد ذو الإمكانيات الخارقة والمخصص للمصممين المحترفين وشركات ووكالات الدعاية الكبرى بشكل أساسي، ولكن على الرغم من قدراته الفائقة ومواصفاته التي تعد فائقة، إلا أن سعر الجهاز بالكامل مع شاشة برو XDR ذات دقة 6K الجديدة وقاعدتها الخاصة يبدأ عند 12,000$ (45,000 ريال).

لا يمثل ذلك سوى أقل فئة من الماك برو الجديد، حيث أنه باختيار مواصفات أعلى مثل 1.5 تيرابايت رام وقرص تخزين 4 تيرابايت SSD مع اثنين من بطاقات الرسوميات عالية الأداء، ستجد أن السعر يمكن أن يصل إلى أكثر من 45,000$ (168,750 ريال)، وهو ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من آبل قائلين أن جهازها الجديد، رغم قوته العالية، لا يجب أن يكون باهظ الثمن بهذا الشكل بحيث يضاهي سعره تكلفة شراء عدة سيارات جديدة، حتى بأقل المواصفات والفئات، فدعونا نعرض لكم اليوم 4 سيارات يمكن شراؤها بسعر فئات مختلفة من حاسوب آبل ماك برو 2019 الجديد.

جي ايه سي جي اس4

تأتي كروس أوفر جي ايه سي جي اس4 GAC GS4 بسعر يبدأ من 57,800 ريال، حيث تمتاز بتصميم عصري مميز ومقصورة مريحة رحبة بشكل معقول مع محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان و235 نيوتن.متر، ويعادل سعرها سعة آبل ماك برو 2019 في أحد فئاته الأقل مع إضافات بسيطة جداً على الفئة القياسية التي تأتي في الأساس بسعر 12,000$ (45,000 ريال).

هيونداي سوناتا

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هيونداي سوناتا الحالية تعد واحدة من أفضل الخيارات لسيارات السيدان العملية والاقتصادية ذات العملية العالية والتصميم الأنيق بسعر يبدأ من 80,000 ريال، وهو ما يعادل 21,330$، أي أنه سعر ماك برو الجديد في حالة اختياره مع قرص تخزين SSD أكبر ومعالج أقوى قليلاً.

كيا تيلورايد

مع سعر يبدأ من 117,000 ريال، تعد SUV كيا تيلورايد خيار ممتاز للعائلات الكبيرة التي ترغب في سيارة ذات 8 مقاعد ومستوى عالي من الرفاهية والتقنيات المتقدمة للحصول على أقصى مستوى راحة ممكن بدون الحاجة للتوجه نحو طرازات أغلى، ويعادل سعرها 31,200$، أي ما يساوي واحدة من نسخ ماك برو 2019 الأعلى بمعالج 28 نواة بدلاً من 8 أنوية فقط.

كاديلاك XT4

هذا وتعد كاديلاك XT4 هي واحدة من أحدث إضافات الشركة لأسطولها من السيارات الفاخرة ذات لغة التصميم الأنيقة للخارجية، والمقصورة الداخلية الفخمة التي تدلل الركاب والسائق على حد سواء، ونظراً لأن سعرها يبدأ عند 147,000 ريال (39,200$) فقط، فهي في واقع الأمر أرخص من أعلى فئات آبل ماك برو 2019 التي تأتي بسعر 45,000$ (168,750 ريال) تقريباً مع رامات 1.5 تيرابايت ومعالج 28 نواة عالي الأداء وبطاقة مخصصة لتسريع أداء معالجة الفيديوهات بجانب اثنين من بطاقات معالجة الرسوميات.