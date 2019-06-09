بالأقام.. إليك أغلى وأرخص شركات السيارات وطرازاتها بتكاليف الصيانة

الخليج ٣٦٥ نت – عند الذهاب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، قد يكون سعرها هو أكثر ما نحاول العمل على تقليله كي يتناسب مع الميزانية المحددة لذلك الغرض، ولكن تكلفة شراء السيارة ذاتها هي مجرد البداية، حيث أن أحد أهم العوامل الأخرى التي يجب التفكير فيها هي حجم التكلفة اللازمة للصيانة والإصلاحات التي نحتاجها للحفاظ على السيارة بأفضل وضع ممكن، ولهذا فسوف نتعرف اليوم على أغلى وأرخص السيارات من حيث تكاليف الصيانة والإصلاحات.

قامت شركة YourMechanic الناشئة لإصلاحات السيارات مؤخراً بعقد دراسة شاملة لتحليل بيانات مختلف السيارات التي تم إصلاحها بواسطتهم، حيث تم استخدام مختلف المعلومات المتاحة لحساب متوسط تكلفة الإصلاح لكل علامة على مدار 10 أعوام الماضية، لتأتي بي ام دبليو ومرسيدس كأغلى علامتين من حيث تكاليف الإصلاح، بينما كانت تويوتا هي الأرخص على الإطلاق، فيما أتت كل من فورد وشيفروليه ودودج في منتصف القائمة، كما نرى بالجدول أدناه.

وحسب الدراسة نفسها من شركة YourMechanic، تختلف تكلفة صيانة السيارات داخل العلامات ذاتها، حيث أن بعض السيارات أغلى من الأخرى بالإصلاحات، وهنا نجد توضيح بياني آخر بالجدول أدناه لأغلى السيارات من حيث متوسط إجمالي تكلفة الصيانة السنوية خلال آخر 10 أعوام، حيث كانت كرايسلر سيبرنج وبي ام دبليو الفئة الثالثة 328i هما الطرازين الأغلى.

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هذا وقد تفوقت تويوتا للغاية خلال هذه الدراسة، حيث لم تكن أي من طرازاتها ضمن قائمة السيارات الأغلى بتكاليف الصيانة، بل وسيطرت على قائمة السيارات الأقل تكلفة بالصيانة كما يظهر بالجدول أدناه، وذلك بجوار عدة موديلات شهيرة من علامات أخرى مثل كيا سول واوبتيما بجانب نيسان صني وسنترا.