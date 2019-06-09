بعد طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات "تروم SEEK 5" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت مجموعة IFG جروب للتجارة والتوكيلات، وكيل علامة زوتي الصينية في مصر، سيارتها الجديدة تروم SEEK 5، في السوق المحلية.

وتنتمي "تروم SEEK 5"، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وسوف يتم تقديمها الجديدة بفئتين من التجهيزات، الأولى Dazzling، أما الفئة ذات التجهيز الأعلى هي Flagship.

وتتسع السيارة الجديدة، لسبعة ركاب، وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر، معزز بشاحن هواء تيربو، بقوة 156 حصان، وعزم أقصى 215 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من6 نقلات.

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وتقف السيارة المزودة بخاصية الدفع الأمامي على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلي 1730 لتر بعد طي المقاعد، فيما يبلغ الطول الكلي للسيارة الجديدة 4771 مم، بينما يصل عرضها إلي 1859مم، وترتفع عن الأرض 199 مم.

ويقدم وكيل "تروم SEEK 5"، ضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومترًا أيهما أقرب.