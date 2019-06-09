تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في 9 ثواني.. "سيات" تكشف عن سيارتها الكهربائية المتطورة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة صناعة السيارات "سيات"، سياراتها الكهربائية الصغيرة "مي إليكتريك"، بعدما قامت بتطويرها مؤخراً.

وتحمل سيارة "سيات" الجديدة، محركاً كهربائياً بعزم 83 حصانا، مرتبط بناقل

حركة أوتوماتيكي، مكون من 6 مراحل، الأمر الذي يمنحها قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة، في غضون9 ثوان.

Advertisements

وتكفي بطارية السيارة لقطع مسافة 260 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80% من سعتها خلال نصف ساعة.

وتقف السيارة على عجلات قياس 14 بوصة، وتأتي بهيكل هاتشباك جذاب، يشبه إلى حد كبير هيكل شقيقتها "فابيا".