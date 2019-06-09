كواليس الخلاف بين الموزعين و"تجار السيارات" على فروق خصومات "نيسان"

كتب: باسل الحلواني

تسببت فروق الأسعار التي قامت شركة نيسان موتور إيجيبت، بردها إلى موزعيها المعتمدين، والخاصة بالخصومات التي أطلقتها "نيسان" خلال الفترة الماضية، في نشوب أزمة بين بعض الموزعين المعتمدين وعدد من تجار السيارات، وذلك بعد امتناع مجموعة من الموزعين عن رد فروق التجار.

وكانت "نيسان"، قد أعلنت عن تخفيضات سعرية على 3 طرازات هى "صنى، وسنترا، وقشقاى"،

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خلال شهر رمضان الماضي، لمختلف الفئات.

وعلمت "الوفد"، أن رابطة تجار سيارات مصر، قد خاطبت "نيسان موتور إيجيبت"، رسمياً، لبحث الشكاوى المقدمة من بعض التجار، والتي تتعلق بتعنت عدد من الموزعين برد فروق الأسعار، رغم حصولهم على التعويضات من جانب الشركة.

وحصلت "الوفد"، على قائمة كاملة بأسماء

الموزعين، الذين امتنعوا عن سداد التعويضات المستحقة للتجار.

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن عدم حصول التجار على التعويضات اللازمة من الموزعين المعتمدين، من شأنه أن يحدث بلبلة في السوق، في ظل وجود سعرين للسيارة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى حدوث العديد من المشكلات مع العملاء.

وأضاف "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الشركة بالفعل قامت بتعويض موزعيها المعتمدين، وتركت لهم مهمة رد الفروق للتجار، لكن بعضهم امتنع عن ذلك.