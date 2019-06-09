بالأرقام.. شحن السيارات الكهربائية رخيص جداً مقارنة بسيارات البنزين

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من استمرار نمو شعبية السيارات الكهربائية، إلا أنها لا تزال تمثل نسبة محدودة من سوق السيارات الإجمالي.

يوشك ذلك على أن يتغير بالمستقبل القريب رغم ذلك، مع بدء دخول شركات السيارات المختلفة لهذه الشريحة الجديدة بهدف المنافسة بها بجدية عبر إنتاج سيارات كهربائية أرخص سعراً، ومع قلة تبني رغبة المستهلكين بشراء سيارات كهربائية، كشفت دراسة جديدة من موقع Comparethemarket مؤخراً عن أحد المميزات غير المشهيرة عن السيارات الكهربائية، وهي انخفاض تكلفة شحن بطارياتها بفارق كبير إيجابي مقابل تكلفة التزود بالوقود.

خلال الدراسة، قامت الشركة باعتماد متوسط أسعار الطاقة الكهربائية في 36 دولة حول العالم، وذلك من خلال معرفة سعر الكيلوواط/ساعة وحساب تكلفة شحن تيسلا موديل S ذات بطارية سعتها 100 كيلوواط/ساعة، وهو ما يكفي لسير 600 كم عند شحن بطاريتها بالكامل، ما يكلف تقريبياً 20 ريال لدينا في السعودية.

وجدت الشركة أن تكلفة شحن تيسلا موديل S في الولايات المتحدة ستكون 13$ (48.75 ريال)، وهو ما يعد رخيصاً للغاية، رغم أن ذلك يعد ضعف التكلفة ذاتها في تشيلي، في حين كانت تكلفة الشحنة ذاتها في أستراليا وكندا 11$ (41.25 ريال)، وتتبعهم كوريا الجنوبية بتكلفة لا تتعدى 12$ (45 ريال)، ولكن الدول الأوروبية كانت أغلى بفارق ملحوظ، حيث أن تكلفة الشحنة ذاتها في النرويج وسويسرا ولكسموبرج كانت 20$ (75 ريال)، فيما تعادلت المملكة المتحدة واليابان عند 22$ (82.5 ريال)، بينما كانت أغلى دولتين هما ألمانيا بسعر 33$ (123.75 ريال) والدنمارك عند 34$ (127.5 ريال).

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هذا وقد اعتمدت الدراسة هنا على أسعار شحن تيسلا موديل S بالكامل في المنزل، ولكن التكلفة تختلف حسب مكان ووقت الشحن، حيث أن شركة Electrify America الأمريكية على سبيل المثال التي تمتلك شبكة واسعة من محطات الشحن، تضع رسوم لبدء عملية الشحن الواحدة قدرها 1$ (3.75 ريال)، وما بين 0.25$ إلى 0.99$ (0.93 إلى 3.71 ريال) لكل دقيقة شحن، وهو ما يعتمد على قوة الشاحن، كما تقدم الشركة خيار اشتراك شهري مقابل 4$ (15 ريال) لتفادي رسم بدء عملية الشحن ذاتها، مع خفض تكلفة الشحن في الدقيقة إلى ما بين 0.18$ إلى 0.70$ (0.67 إلى 2.62 ريال)، في حين أنه في الدول العربية والخليجية، ستكون هذه الأسعار أقل حتى من ذلك نظراً لإنخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.