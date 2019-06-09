سابتكو تعلن عن الموعد الفعلي لتشغيل شبكة “حافلات الرياض”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت “سابتكو” الشركة السعودية للنقل الجماعي، أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة إشعاراً مطلع يونيو الجاري، يفيد بأن هيئة تطوير الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة “حافلات الرياض” خلال الربع الرابع لعام 2019.

ولكن لم يتم تحديد الأثر المالي، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة لدراسة خطط العمل اللازمة أولا، ومن ثم سيتم تحديده والإعلان عنه في حينه.

يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتحالف الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وشركة RATP الفرنسية، وقعوا على عقد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل بالحافلات بالرياض الذي تبلغ قيمته 7.86 مليار ريال، ومدته عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً، ويشمل توريد أسطول يضم ما يقارب 1000 حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية.