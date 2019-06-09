كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف عن الموديل الجديدة من Niro.. سيارة رياضية متعددة الأغراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة كيا عن موديل Niro الهجين الجديد، فهي سيارة تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

ويتمتع الموديل الجديد من Niro بإصداريه الهجين والهجين Plug-in كما يتمتع بباقة موسعة من التجهيزات والأنظمة المساعدة ونظام ملتيميديا مطور، وذلك بجانب النسخة الكهربائية من السيارة e-Niro التي طرحتها كيا للمرة الأولى هذا العام ببطارية سعة 64 كيلووات ساعة.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة هيونداي أن الموديل الجديد يتميز من خلال التصميم الجديد للمصدم والألوان الجديدة والشكل الجديد للجنوط، كما زادت التجهيزات القياسية بالموديل الأساسي من السيارة، والذي يحمل اسم Edition 7، بعناصر مثل الشاشة اللمسية قياس 8 بوصة ونظام دمج الهواتف الذكية عن طريق تقنية أبل Car-Play وأندرويد Auto.

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ويقدم الموديل الجديد لخط التجهيزات الثاني Vision النظام المتوائم للتحكم في سرعة السيارة ونظام مراقبة محيط السيارة مع وظيفة الكبح الاضطراري، فضلا عن أذرع نقل الحركة بمقود السيارة.

وتقدم كيا للموديل الأعلى من السيارة نظام الملتيميديا UVO Connect مع شاشة لمسية قياس 10.25 بوصة ووظائف الاتصال بشبكة الإنترنت مع كشافات LED ومساعد الضوء العالي ونظام التعرف على الإشارات المرورية.

ولم يطرأ على نظام دفع السيارة أية تغييرات؛ حيث تبقى السيارة معتمدة على محرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة 104 كيلووات/141 حصان، وفي نسخة الدفع الهجين Niro Hybrid تتضافر جهود هذا المحرك مع آخر كهربائي بقوة 32 كيلووات (43.5 حصان)، وبطارية سعة 1.56 كيلووات ساعة.

وفي نسخة الدفع الهجين Plug-in تتضافر جهود محرك البنزين مع محرك كهربائي بقوة 44.5 كيلووات (60.5 حصان) وبطارية سعة 8.9 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 58 كلم.