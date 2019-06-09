كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تكشف عن موديل Navara 2020 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان عن الجيل الجديد من سيارتها Navara، البيك آب، وتأتي السيارة بتحسينات على الملامح التصميمية ونظام الدفع.

وحصلت السيارة الجديدة على تحسينات ملموسة على نظام الدفع ومجموعة التعليق والاتصالات بفضل تجهيزها بنظام الملتيميديا NissanConnect.

وأشارت نيسان إلى أن تقوية تعليق العجلات الخلفية ساعد على زيادة ارتفاع السيارة، وهو ما بفضله زاد من زاوية الانحدار إلى 30-31 درجة، كما حرصت نيسان على زيادة معايير راحة القيادة في كابينة القيادة King Cab.

وأضافت الشركة اليابانية أن محرك الديزل الأساسي بقوة 120 كيلووات/163 حصان يتوافق مع معايير المواصفة الأوروبية للعادم Euro 6d، كما أنه يطور المزيد من عزم الدوران بفضل شاحن التربو المزدوج ليصل إلى 425 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويبقى الموديل الأقوى من السيارة بدون أية تغييرات مع معدل الأداء 140 كيلووات/190 حصان.