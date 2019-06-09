انفصال “تيدر” شاحنة محمّلة بأسطوانات الغاز عن الرأس بـ”عقبة شعار”

الخليج ٣٦٥ نت – فوجئ عدد من المسافرين بعقبة شعار بمنطقة عسير، بانفصال “تيدر” شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز عن الرأس أثناء الطلوع؛ الأمر الذي أدى إلى تناثر الأسطوانات وسط الطريق، وإغلاق المسار الطالع.

وقامت دوريات المرور بإغلاق المسار الطالع وإبقاء مسار النزول في الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وتحذير السائقين، ثم رُفعت الأسطوانات ونقل “التيدر” إلى خارج الطريق خلال ربع ساعة فقط، ولم يسفر عن ذلك أي اصابات.