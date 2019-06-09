كيا تيلورايد تبهر الخبراء وتفوز بجائزة أفضل سيارة على الطرق الوعرة

سيارة كيا تيلورايد الجديدة كلياً تحتل المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” متعددة الإستخدام في حفل افتتاح منافسة تكساس لسيارات الطرق الوعرة (TEXAS OFF-ROAD INVITATIONAL).

سيارة متعددة الإستخدام كبيرة الحجم وجريئة تحتل المرتبة الأولى وتتفوق على جميع السيارات.

براعتها في إجتياز الوحل والطرق الوعرة والفخامة عندما تكون بداخلها حققت فوزها وكسبها لأصوات الناخبين

الخليج ٣٦٥ نت – فازت سيارة كيا تيلورايد الجديدة كلياً بالمركز الأول في فئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” في المنافسة الأولى لمسابقة (Texas Off-Road Invitational) التي أقامتها جمعية تكساس موتور برس، حيث قامت أكثر من 30 جهة متخصصة في الشاحنات والسيارات الرياضية بتقييم سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” متعددة الإستخدام متوسطة الحجم الجديدة كليًا في منتزه (General Sam’s Offroad Park) في هنتسفيل، تكساس، بعد مقارنتها بأكثر من اثني عشر سيارة دفع رباعي “إس يو في” أخرى، معظمها من سيارات الطرق الوعرة الفخمة الأسطورية المشهورة، وتم اختيار سيارة كيا تيلورايد على أنها الأفضل.

ولقد علق السيد/إيلين فالكنبرج هال، نائب رئيس جمعية تكساس موتور برس قائلاً: “لقد إندهشت لجنة التحكيم ببراعة سيارة كيا تيلورايد على الطرق الوعرة، وتفوقت على سيارات الدفع الرباعي متعددة الإستخدام على الطرق الوعرة وتحدي الوحل والطرق الصخرية والمنحدرة والرملية”. وأضاف:” كما إنها تحدت السيارات الأخرى أيضًا في القيادة عبر المياه بسهولة، واضعين في الإعتبار أنه بالنسبة لمواطني تكساس، من المهم أن تكون السيارة قادرة على الانتقال بسهولة من أنماط الحياة الحضرية إلى الضواحي إلى المناطق الزراعية، بما في ذلك الطرق الوعرة وغير المسفلتة، ومن المهم أيضًا تسعير السيارات وفقاً لقدراتها وجودتها، ولقد أثبتت سيارة كيا تيلورايد لهيئة التحكيم والتقييم من جمعية تيكساس موتور بريس أنها السيارة الأولى بأفضل مزيج من السمات مقارنة بجميع السيارات التي تم اختبارها خلال يومين من المنافسة. ”

Advertisements

وتعتبر هذه هي الجائزة الثالثة التي حصلت عليها سيارة كيا تيلورايد في شهر مايو، حيث نالت جائزة من منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA) عبر مسابقة (Mudfest) وجائزة أخرى من رابطة كتاب تكساس للسيارات “Texas Auto Roundup”.

وقال السيد/مايكل كول، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة كيا موتورز الأمريكية: “لقد واصلت سيارة كيا تيلورايد بكل فخر حصد الجوائز والأوسمة، وإنه أمر مثير للإعجاب والدهشة بشكل خاص أن هذه الجائزة تأتي من مجموعة من وسائل الإعلام المتخصصة في شاحنات وسيارات الطرق الوعرة، فقد تم تصميم سيارة كيا تيلورايد وتطويرها على نحو رائع ومدهش وتجميعها محليا وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات والسيارة المثالية في أمريكا. ”