“بالفيديو والصور” احتفالات مطارات المملكة مع المسافرين بعيد الفطر المبارك

الخليج ٣٦٥ نت – قدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العديد من الهدايا للمسافرين داخل صالاته، والورود والحلوى للركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة، وبعض الهدايا التذكارية، وذلك ضمن الفعاليات التي أقامتها الهيئة العامة للطيران المدني في مطارات المملكة؛ احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

كما شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام العديد من الفعاليات أيضاً، منها العروض الفلكلورية والعرضة السعودية في صالات المطار، كما تم تخصيص ركن ترفيهي للأطفال بمشاركة شخصيات كرتونية.

وأخيراً، فقد شارك أيضاً مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المسافرين فرحة العيد، حيث قدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات للمسافرين والعاملين في المطار التهنئة والورود ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال.