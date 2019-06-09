انشاء أول معهد للتخلص من فوبيا الطيران بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – اعتزم كابتن طيار سعودي يُدعى “علي الجاسر”، إنشاء أول معهد متخصص في التخلص من مشاعر الخوف التي تنتاب بعض المسافرين عند ركوب الطائرة أو مايسمى بـ”فوبيا الطيران”، وسيكون ذلك بمقابل مادي.

وكان ذلك خلال حديث قائد طائرات “البوينج” حول ايجاد طرق لعلاج من يعانون من رهاب السفر في الطائرة، وتباينت ردود الأفعال حول الجدوى من المشروع الجديد الذي بدأ صاحبه بالفعل في استطلاع رأي متابعيه في موقع “تويتر” كخطوة أولى للمعهد.

وأبدى عدد من متابعي الكابتن الجاسر إعجابهم بالفكرة، وقالوا إنهم سيكونون أول المسجلين في المعهد عند إنشائه، ولكن إلى الآن لم يوضح أي تفاصيل أخرى أو تواريخ محددة للمشروع.