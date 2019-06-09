سقوط سيارة داخل شق شارع في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – شهد الشارع الرابط بين حي وادي جليل ومخطط الريان بمكة المكرمة، حادث سقوط سيارة داخل شقّ نفذته إحدى الشركات، ولكن بفضل الله دون إصابات في الأرواح.

وصرّح الشاب قائد السيارة إلى أنه فرّ من سيارة أخرى انحرفت نحوه كادت أن تتسبب له في حادث مروري، حيث لم يكن أمامه سوى الالتفاف يميناً، لينتهي به المطاف داخل هذا الشقّ، وأضاف أن الحادث أسفر عن تلفيات في السيارة من نوع “جينيسيس” دون أن يصاب هو بأي أذى.

وعبّر الشاب عن غضبه من وضع الصبات الخرسانية بشكل متقطع وبينها فجوات، دون أن تؤدي دورها في حماية السيارات من السقوط، خاصةً أن الشارع يشهد كثافة مرورية عالية؛ لكونه يربط بين مخططات العسيلة والريان بحي وادي جليل وشارع الحج، كما طالب الشركة المنفذة بتعويضه عن التلفيات التي تعرضت لها سيارته جراء الحادث.