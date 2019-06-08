“بالصور” مرسيدس AMG تعلن عن محرك 4 سلندر بقوة 416 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس AMG اليوم عن المواصفات الرسمية لمحركها الجديد 4 سلندر تيربو تشارجر سعة 2 لتر الذي يحمل الاسم الكودي M 139، والذي يأتي بفئة S الأعلى بقوة 416 حصان، ما يتفوق على محرك A45 من الجيل السابق الذي كانت قدرته القصوى 375 حصان، ما يعني أن المحرك الجديد هو أقوى محرك 4 سلندر إنتاجي في العالم.

يستطيع محرك M 139 إصدار قوة 416 حصان عند 6,750 لفة/دقيقة، مع عزم دوران 500 نيوتن.متر بين 5,000 و5,250 لفة/دقيقة، في حين أن المحرك يصل للحد الأقصى من اللفات عند 7,200 لفة/دقيقة.

ستأتي نسخة محرك M 139 القياسية بقوة 382 حصان عند 6,500 لفة/دقيقة، بجانب عزم دوران 480 نيوتن.متر بين 4,750 إلى 5,000 لفة/دقيقة، مع نفس الحد الأقصى عند 7,200 لفة/دقيقة، فيما ستأتي النسختين مع تيربو تشارجر مزدوج، وفيما يتعلق بمعدل الضغط، فسوف تكون نسخة S الأعلى قادرة على توليد ضغط قدره 30.5 رطل/بوصة مربعة، بينما ستكون النسخة الأقل محدودة على 27.6 رطل/بوصة مربعة.

سيأتي محرك M 139 بوزن 160.5 كجم، مع نظامين حقن مباشر وغير مباشر عبر أنبوب السحب مع اثنين من الكامات التي تعمل على 16 صمام، في حين يستطيع نظام المحرك تعديل عمليات الصمامات على كلا الجانبين، إضافة إلى فتحات صمام Camtronic لتعديل التوقيت بجانب العادم في نظام الطرد

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هذا وسوف يتوفر محرك M 139 الجديد في مجموعة من الطرازات المختلفة بالمستقبل القريب، حيث ستكون هاتشباك مرسيدس AMG A45 هي أول من يأتي به متبوعة بعد ذلك بطراز CLA 45 وكذلك كروس أوفر GLB.