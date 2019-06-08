تيسلا موديل S و X ستحصلان على شكل محدث ومحركات أقوى

الخليج ٣٦٥ نت – حسب أحدث التقارير، تعمل تيسلا حالياً على تحديث مصنعها في مدينة فريمونت الأمريكية، وذلك استعداداً لبدء تجميع النسخ المحدثة الجديدة من موديل S وموديل X اللتان تأتيان مع نفس مقاعد ولوحة قيادة موديل 3 الأرخص والأصغر، ومن المتوقع أن يتضمن التحديث حصول موديل S وموديل X فيس ليفت على بطارية أكبر وأخف تؤدي لزيادة مداهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأتي فيه فئة Long Range من موديل S بمدى 595 كم، وبمدى 525 كم من موديل X الحالية، حيث ستأتي الموديلات الجديدة مع 3 محركات مثل طراز رودستر القادمة، بدلاً من محركين فقط كما في الطرازات الحالية.

يعني ذلك أن طرازات تيسلا المحدثة ستأتي مع محرك كهربائي صغير مثبت بالمحور الأمامي مع محركين أكبر بالمحور الخلفي، حيث يحتمل أن تتاح المحركات الثلاثة في النسخ عالية الأداء فقط، ومن المتوقع أن تساهم المحركات الثلاثة في جعل موديل S وموديل X أسرع مما هم عليه حالياً بجانب زيادة المدى إلى أكثر من 640 كم تقريباً أو أقل من ذلك بقليل لموديل X، ما يعد زيادة كبيرة، والتي تشير المصادر لكونها ستكون ناتجة بشكل جزئي عن تخفيف الوزن بفارق 135 كجم بفضل استخدام بطاريات أخف وزناً.

هذا وبجانب كل هذه التحديثات، يتوقع أن تحصل موديل S وموديل X على تحديثات تصميمية كبيرة، على أن يتم تدشين فيس ليفت كلا الموديلين بحلول الربع الثالث من العام الجاري.