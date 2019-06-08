تويوتا وضعت خطة لاكتساح سوق السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا مؤخراً عن استراتيجية منتجاتها المحدثة، والتي تتضمن الآن بيع 5.5 مليون سيارة تحمل أحد أنواع المحركات الكهربائية أو الهايبرد بحلول عام 2025، بجانب العمل على تطوير بطارية من نوع solid-state “الحالة الصلبة”، ليتم الكشف عنها بحلول الصيف القادم بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

حسب تصريحات شيجي تيراشي، رئيس قسم البحث والتطوير في تويوتا، توجب على الصانعة اليابانية تقديم أهدافها 5 أعوام عن موعدها الأصلي بفضل الطلب المتسارع في شريحة السيارات الكهربائية.

أضاف تيراشي إلى أن تويوتا ستعمل بكل جهدها على تطوير بطاريات الحالة الصلبة الجديدة لتكون جاهزة للاستخدام بالسيارات الإنتاجية بحلول العام المقبل، خاصة أن السيارات الكهربائية المعتمدة على البطاريات ستلعب دور محوري في مستقبل الصانعة اليابانية على المدى القريب، مع استعداد تويوتا لإطلاق نسخة كهربائية من طراز C-HR وشقيقتها الصينية التي تحمل اسم ايزوا، بجانب نسخة ميني كار صغيرة ذات مقعدين فقط مخصصة للسوق الياباني بمدى 100 كم.

من بين 5.5 مليون سيارة مباعة تعمل بأحد أشكال الطاقة الكهربائية بحلول 2025، ترغب تويوتا في أن يكون مليون منها على الأقل عبارة عن سيارات كهربائية بالكامل أو تعمل بالهيدروجين، بجانب تطوير منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية مستندة على منصة TNGA الحالية، والتي قد تحمل اسم e-TNGA ، والتي سيستند عليها SUV صغيرة مطورة بالتعاون مع سوزوكي، بجانب SUV أخرى مطورة بالتعاون مع سوبارو، بجانب وجود خطط لسيارات كروس أوفر وسيدان وSUV كبيرة وميني فان تعمل جميعاً بمحركات كهربائية.

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هذا وقد أطلقت تويوتا مجموعة صور تستعرض نماذج تصميمية لمختلف الطرازات الكهربائية المخطط لها، حيث يأتي كل طراز مع قاعدة عجلات طويلة، كاميرات رؤية بدلاً من المرايا الجانبية، ولغة تصميم مخصصة للسيارات الكهربائية، بجانب عقد الصانعة اليابانية عدة صفقات شركات مع شركة CATL الصينية لتوريد البطاريات وصانعة السيارات الكهربائية الصينية BYD.