“بالصور” فورد توروس معدلة بقوة 550 حصان!

السيارات – تأتي نسخة Super High Output” SHO” من سيدان فورد توروس كاملة الحجم لتكون بمثابة الفئة الرياضية، حيث أن قوتها القياسية تبلغ 365 حصان وعزم دوران 475 نيوتن.متر بدفع رباعي، مما يجعلها توفر تجربة قيادة أقل مللاً وأكثر متعة للسائقين الذين يفضلون استخدامها للتنقل مع عائلاتهم، ولكن يبدو أن هذا الأداء ليس مُرضي للجميع، وهو ما أدى لحصول فورد توروس SHO 2011 على تعديل فريد من نوعه يحولها إلى وحش نائم متخفي بمظهر سيدان عائلية تقليدية.

حصلت فورد توروس SHO 2011 على تعديلها من شركة High Velocity Motorsports الأمريكية في مدينة نوكسفيل، والتي بدأت تعديلاتها بإضافة نظام عادم Corsa جديد كامل بجانب نظام سحب Livernois Windstorm، كما حصل المحرك على عدة تحسينات بنظام حقن الوقود، وهنا وصلت القوة إلى 392 حصان وعزم دوران 578 نيوتن.متر.

تم لاحقاً اختبار قدرة نظام القيادة والتوجيه على الصمود أكثر مع زيادة القوة لتصل في وضعها النهائي إلى قدرة 550 حصان وعزم دوران مذهل يبلغ 813 نيوتن.متر، حيث أصبحت الآن سيارة عالية الأداء من الطراز الأول بفضل قدرة محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر على تحمل التعديلات عبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي القياسي.

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هذا وفي النهاية، لم تحصل السيارة على أي تغيير في مظهرها الخارجي الذي يجعلها تبدو تقليدية للغاية، ولكن فورد الضغط على زر تشغيل المحرك والتسارع نحو الأمام، يصدر المحرك صوتاً مرعباً قادر على مفاجأة كل من يسمعه عندما يدرك أنه قادم من فورد توروس موديل 2011 بوزن 1,950 كجم.