"لامبورجيني" تعتزم طرح سيارة رياضية متطورة

كتب: باسل الحلواني

تخطط شركة لامبورجيني، لإطلاق مركبة رياضية متطورة، تستطيع أن تجتاز جميع أنواع الطرق، ومن المنتظر أن تحمل السيارة الجديدة اسم "ستيراتو".

وتعتمد "ستيراتو"، على محرك توربيني،

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مكون من 10 أسطوانات، سعة 5.2 لتر، بعزم 640 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 8 مراحل.

أما الهيكل الخارجي للسيارة الجديدة، فسيتم تصنيعه من المعدن وألياف الكربون ومزيج خاص من المطاط والبلاستيك.

وزودت أيقونة لامبورجيني الجديدة، بنظام إلكتروني يزيد من ثباتها عند المنعطفات، ويتحكم بحركة كل عجلة من عجلاتها، بحسب طبيعة الطريق الذي تسير عليه.