لأول مرة في التاريخ.. الطائرات ستحمل الركاب في “الجناحين”

الخليج ٣٦٥ نت – بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي يشهده العالم في الأعوام الأخيرة تطورت صناعة الطائرات بصورة رائعة، وتحولت مع الوقت إلى وسائل نقل جوية أكثر تقدما وتطوراً وجاذبية في مقصورتها الداخلية وشكلها الانسيابي وتعدد وسائل الترفية التي تقدمها للركاب لعدم الشعور بطول وقت الرحلة.

ومؤخراً وافقت شركة الخطوط الملكية الهولندية (كي إل إم) على تمويل مشروع طموح، يسعى إلى تطوير طائرة ركاب تتميز بشكل فريد وغير مسبوق في عالم الطيران، هذا الشكل سوف يحدث ثورة هائلة في مجال الطائرات، حيث سيتم إطلاق أول طائرة في التاريخ، تستطيع حمل الركاب في الجناحين.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الطائرة الجديدة سوف يطلق عليها اسم “Flying V”، وسيجري إنتاجها في إطار تعاون مع جامعة “ديلفت” للتكنولوجيا، وسوف تمتلك تصميم ثوري جديد قريب من حرف “V”، بخلاف ما يميز تصميم الطائرات التجارية الحالية، والتي تتكون من مقصورة طويلة وجناحين.

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وتبعا لذلك، فإن “جناحيّ الطائرة” سيكونان قادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلا عن الشحنات المنقولة، ويقول القائمون على “المشروع” إن هذه الطائرة ستكون أقل استهلاكا للوقود بنسبة 20 % مقارنة بباقي الطائرات، لكنها لا تزال في مرحلة الدراسة.

ومن المقرر أن يجري عرض الطائرة بهيكل كامل في مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، في أكتوبر 2019، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.