ثنائي الفيراري يتصدران التجارب الثانية وهاميلتون يصطدم بالحائط

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – سجل شارل لوكليرك، سائق فريق فيراري أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة كندا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، اليوم الجمعة، متفوقا على زميله بالفريق سيبستيان فيتيل، بينما اصطدم هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، بالحائط.
وأنهى لوكليرك الحصة في زمن بلغ دقيقة و177،12 ثانية، متفوقا على فيتيل بفارق 074،0 ثانية، وأمام فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس بفارق 134،0 ثانية.
واصطدم هاميلتون، متصدر فئة السائقين والذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى، بالحائط في المنعطف المزدوج (الشيكين) الثامن والتاسع وعاد لمركز الصيانة بثقب في الإطارات وأضرار في أرضية السيارة.
ولم يتمكن هاميلتون من استكمال التجارب إذ إحتل في المركز السادس خلف كارلوس ساينزالإبن، سائق مكلارين وكيفن ماغنوسن سائق هاس.
واصطدم أيضا ماكس فيرستابين بالحائط لينهي الحصة في المركز الثالث عشر.
وستحدد التجارب التأهيلية مراكز الانطلاق، حيث يسعى مرسيدس للحفاظ على مركزي الانطلاق الأول والثاني للسباق السابع على التوالي هذا الموسم.
ويحتل هاميلتون صدارة ترتيب السائقين برصيد 137 نقطة بفارق 17 نقطة أمام بوتاس، فيما يحتل فيتيل المركز الثالث برصيد 82 نقطةـ متفوقا على فيرستابن.
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