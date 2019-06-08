بـ1.9 مليون جنيه.. "مرسيدس" تطلق الجيل الجديد من CLS في مصر

كتب: باسل الحلواني

اطلقت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، الجيل الثالث من سيارتها CLS، رسمياً في مصر، بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و965 ألف جنيه.

ويستمد الجيل الجديد من CLS، تصميمه من سيارة مرسيدس الكوبيه الرياضة الشهيرة "AMG GT"، وتحمل السيارة محركاً توربينياً مكون من

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4 اسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 299 حصاناً، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك- ستيبترونيك، مكون من 9 نقلات، يمكنها من الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثواني، بسرعة قصوي250 كيلومتر في الساعة.

أما عن معدل استهلاك الوقود، فتستهلك CLS الجديدة في المتوسط 7.1 لتر من بنزين 95 لكل 100 كيلومتر.

وتعتمد سيارة مرسيدس الجديدة على نظام دفع خلفي، كما أنها زودت بالعديد من أنظمة الأمان القياسية علي رأسها وسائد هوائية لحماية الركاب، وفرامل ABS مانعة للإنغلاق، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.