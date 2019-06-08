كاديلاك اسكاليد 2021 ستأتي بتقنيات متطورة

الخليج ٣٦٥ نت – اكتشفنا الشهر الماضي أن كاديلاك اسكاليد الجيل الخامس المعاد تصميمها بالكامل تم تأخيرها من 2020 لموديل 2021، ولكن الخبر الجيد هنا لمحبي كاديلاك أن الشركة متمسكة تماماً بالـ SUV الكبيرة، بل تحظى اسكاليد بمكانة بالغة الحيوية في مجال جنرال موتورز الفاخر بأكمله.

ليس ذلك فقط لازياد رواج الـ SUV بشكل عام، بل للنجاح المدهش للينكون نافيجيتور.. والتي تمثل معياراً ذهبياً ترغب كاديلاك في تعديه، وقد صرحت مصادر داخل الشركة أن كاديلاك 2021 ستحظى بميزة ستجعلها أكبر وأفضل من نافيجيتور، وهي شاشة مركزية “ضخمة”، ضعف حجم الشاشة الحالية 8 إنش.

كما ستأتي السيارة بضوابط وسيط آلي-بشري متقدمة جديدة ستجمع بين الشاشة اللمسية والضوابط الدوارة الجديدة، بشكل مشابه للمتوفر في XT4 و CT6 الجديدتين، كما ستحصل اسكاليد القادمة على لوحة عدادات رقمية بالكامل ستكون “أفضل بكثير” من اللوحة الحالية قياس 12 إنش، مع تقنيات قيادة شبه ذاتية.

Advertisements

كما نعلم أن اسكاليد 2021 سترتكز على نفس المنصة الجديدة كلياً المستخدمة في شيفروليه سيلفرادو 1500 وجمس سييرا 1500.. والآن لنأمل أن الانتظار الإضافي للسيارة سيجني ثماره.

كاديلاك اسكاليد 2019: