كل ماتريد معرفته عن جائزة كندا الكبرى – 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – يسعى السائق الريطاني لويس هاميلتون الى معادلة رقم السائق الألماني الأسطوري مايكل شوماخر في عدد الإنتصارات على حلبة جيل فيلنوف الكندية حيث يمتلك شوماخر سبعة إنتصارات، وستة لهاميلتون إذ لم يتمكن من معادلة الرقم منذ العام الماضي لإحتلاله المركز الخامس. فهل سيفعلها في هذا الموسم؟

إذا، دعونا نستكشف بعض الحقائق عن هذه الجائزة في نقاط:

– يحمل مايكل شوماخر الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على حلبة جيل فيلنوف الكندية . فاز بسبع مرات بين 1994 و 2004. و لويس هاملتون ليس متأخرا عنه كثيرا الآن مع ستة انتصارات .

– توفي ريكاردو بالتي في بداية سباق 1982، في سباقه الثاني في الفورمولا واحد فقط في كندا عندما اصطدم بسائق فيراري ديدي بيروني ، جاءت وفاة بالتي بعد خمسة أسابيع فقط من وفاة جيل فيلنوف خلال التصفيات المؤهلة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ، وكانت آخر وفاة خلال سباق الفورمولا 1 حتى وفاة أرتون سينا ​​في إيمولا في عام 1994.

– أحرز جان أليسي الفوز الوحيد لمسيرته من 202 سباق في تاريخه في عام 1995.

– جاك فيلنوف ،البطل الكندي الوحيد في الفورمولا 1 الذي أحرز لقب بطولة (1997)، لم يفز أبداً بسباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 على الحلبة التي سميت بأسم والده وكانت أفضل نتيجة له ​​في المركز الثاني من سباق 1996.

– كان سباق جائزة كندا الكبرى لعام 2001 فريدًا من نوع ، حيث كانت المرة الأولى التي يحرز فيها شقيقان المركزين الأول والثاني في سباق فورمولا 1.وهما رالف شوماخر و مايكل شوماخر.

– حقق روبرت كوبيكا أول فوزعل الإطلاق قبل كسائق بولندي في سباق عام 2008 ، بعد عام من نجاته من حادث مروع على نفس الحلبة.

– فاز جنسن باتون بسباق مليء بالأحداث في عام 2011 بعد اجتيازه سيباستيان فيتيل في اللفة الأخيرة. بعد دخول سيارة السلامة للسباق خمسة مرات وتأخر السباق ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة

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أبرز الأرقام والإحصائيات لجيل فيلنوف:

تاريخ اول سباق: 1978



طول الحلبة: 4.361 كلم

عدد لفات السباق: 70 لفة

مسافة السباق: 305.27 كلم

منعطفات الحلبة: 14

إتجاه الحلبة: مع عقارب الساعة

مناطق دي أر أس: منطقتين

الفائزين بمنصة التتويج عام (2017): 1. لويس هاميلتون (مرسيدس) 2. فالتيري بوتاس (مرسيدس) 3. دانييل ريكاردو (رد بل)

الفائز بقطب الإنطلاق الأول لعام (2017): لويس هاميلتون ( 1:11.459 )

حامل لقب أسرع لفة: روبنز باركيللو (1:13.622)

( 2004-2003-2002 -2000-1998- 1997-1994) أكثر سائق فائز في جائزة كندا الكبرى: مايكل شوماخر