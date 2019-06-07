تخفيضات تصل إلى 110 ألف جنيه على أسعار "كيا سورينتو"

كتب: باسل الحلواني
أقرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل علامة كيا في مصر، تخفيضاً على السيارة "كيا سورينتو"، تصل إلى 110 ألف جنيه.
وتقدم "EIT"، "سورينتو" بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى A/T F/O مزودة بمحرك 2.4 لتر وتعمل بنظام دفع ثنائي، خماسيةالمقاعد، وبلغ سعرها بعد التخفيض 649.900 جنيه بدلا من 750 ألف جنيه، بنسبة تخفيض تزيد عن 100 ألف جنيه.
فيما تقدم الفئة الثانية من السيارة، بمحرك 3.5 لتر وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسع لسبعة ركاب
أما الفئة الثالثة الأعلى من "سورينتو"، والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي، ومحركها سعة 3.5 لتر، وتتسع لسبعة ركاب، فشهد سعرها تخفيضاً يصل إلى 110 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي 849.900 جنيه بدلا من 960ألف جنيه.
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