وزير فرنسي يعلق على فشل اندماج رينو وفيات كرايسلر

الخليج ٣٦٥ نت – تحاول الحكومة الفرنسية الدفاع عن استراتيجيتها عقب إلقاء اللوم عليها لانهيار مفاوضات الاندماج بين رينو وفيات كرايسلر عقب عشرة أيام فقط من تقديم الاقتراح.

وتمتلك الحكومة الفرنسية حصة 15% من أسهم رينو، وقد أشارت مصادر أن ممثلي الحكومة طلبوا ضمانات وتنازلات اعتبرتها فيات كرايسلر غير مقبولة.. وقد طلب أحد مسؤولي الحكومة الفرنسية من رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر، جون الكان، إعادة التفكير في الاقتراح، ولكن طلبه رُفض.

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وصرح وزير مالية فرنسا أن الحكومة شاركت في المفوضات بشكل بنّاء ولكنها لم تكن مستعدة للموافقة على صفقة بدون مشاركة نيسان، والتي صرحت أنها لن تصوت على اقتراح الاندماج.

وقد صرح مجلس إدارة رينو أنهم محبطون من عدم إكمال مفاوضات الاندماج، مشيرين إلى أن اهتمام فيات كرايسلر يشير إلى مدى جاذبية شركتهم.