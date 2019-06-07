“بالفيديو والصور” شاهد كيف تعمل وسادة الهواء الخارجية القادمة للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تتذكرون وقتما جاءت السيارات الجديدة بوسادة هوائية واحدة في المقود، أو لا تأتي بأي وسائد على الإطلاق؟، هذا الأيام أصبحت في الماضي مع وضع شركات السيارات لوسائد هوائية في كل ركن من داخليات سياراتهم، ما الخطوة القادمة إذن؟

وسائد هوائية خارج السيارة!، وهي فكرة تعمل شركة التوريد الألمانية ZF عليها، والتي توصف بـ “أول نظام حماية للركاب قبل الحوادث في العالم”، وما نراه هنا هو وسادة هوائية ضخمة يتم وضعها في جانب السيارة لحمايتها من الخارج قبل الاصطدامات.

وصرحت ZF أن الاصطدامات الجانبية هي من أخطر أنواع حوادث الطرق، فهي مسؤولة عن مقتل 700 فرد وثلث الوفيات بشكل عام على الطرق الألمانية، ولتخفيف هذا المعدل، يقوم النظام باستخدام مستشعرات جانبية لرصد الصدمات القادمة وتفعيل وسادة هوائية ضخمة، بحجم يصل إلى 400 لتر، أي أكبر من الوسادة العادية بـ 8 مرات، قبل الاصطدام بجزء من الثانية.

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المشروع لا يزال قيد التطوير ولن نراه قبل أعوام من الآن، ولكن من يدري، قد يكون يوماً ما أحد الأنظمة القياسية الجديدة للسلامة في جميع سياراتنا الجديدة.