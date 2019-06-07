رينو كوليوس 2020 تحصل على شكل محدّث ومحركات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت رينو كوليوس على تحديثات منتصف العمر عقب ثلاثة أعوام من تدشين الـ SUV متوسطة الحجم.. ونلاحظ أن التغييرات الخارجية دقيقة لتشمل شبكة تهوية أكثر بروزا وزخرفات كرومية جديدة، كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية LED ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد. وجنوط جديد بلونين.

بالانتقال للداخلية نرى مواد ناعمة أعلى جودة مع تحديث نظام المعلومات الترفيهية وإضافة ابل كاربلاي، كما أضافت رينو أنظمة كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة.

كما تم تحديث مجال المحركات وتقديم محركي ديزل جديدين، الأول سعة 1.8 لتر بقوة 150 حصان وعزم دوران 340 نيوتن.متر، والثاني 2.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 380 نيوتن.متر، كلاهما متصل بجير CVT ونظام دفع رباعي.

وستبدأ مبيعات السيارة الشهر القادم لتنافس هيونداي سنتافي ونيسان اكس تريل، مع الإعلان عن الأسعار في الأسابيع القادمة.