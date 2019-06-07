كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تطرح سيارتها الجديدة Soul بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة "كيا" الكورية، سيارتها الجديدة Soul، التي تعتبر واحدة من أكثر سيارات الكروس الأكثر رواجا في الأسواق

وجاء النموذج الجديد من Soul بهيكل معدل، يتميز بمصابيح الـ LED الضيقة مثبتة على الواجهة الأمامية، ومصابيح خلفية فريدة التصميم ممتدة على محيط الواجهة الخلفية، بحسب موقع قناة روسيا اليوم بالعربي.

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أما المقصورة الداخلية للنموذج الجديد من كيا Soul الجديدة، فقد جاءت مختلفة كليا عن قمرات نماذجها السابقة، وزودت بمقاعد جلدية، و6 وساذد هوائية أثناء الحوادث، وأنظمة صوتيات متطورة، إضافة إلى مقود رياضي، وواجهة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا.

كما حصلت هذه السيارة على أنظمة تسخين للمقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وحساسات لقياس الإضاءة الخارجية، وحساسات للمطر.

وطرحت Soul بعدة نماذج، مزودة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 لتر، وأنظمة تثبيت للسرعة، ونظام منع النزلاق عند المنعطفات والسرعات الفائقة.