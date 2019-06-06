جمس تيرين 2021 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جمس تيرين 2021 فيس ليفت في صور تجسسية للمرة الأولى أثتاء اختبارها، وقد حصلت الكروس اوفر بالفعل على تحديثات لموديل 2018 ولكن اشتعال المنافسة في أكبر وأكثر الفئات ربحية في عالم السيارات دفع جمس مثل غيرها للتعجل بالتحديثات وراء الأخرى لموديلات الكروس اوفر.

كما هو الحال مع معظم تحديثات منتصف العمر، سيتركز العمل في المقدمة، وبإمكان ملاحظة بعض التغييرات في زوايا المصابيح الأمامية وإعطائها شكلاً أكثر تربيعاً كما رأينا في جمس سييرا بيك اب، مع ازدياد حجم شبكة التهوية، بينما تغطي التمويهات أي تغييرات أخرى.

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تحديثات الخلفية أقل بروزا، مع إعادة تصميم المصابيح الخلفية وتغيير وضعيتها.. وبالنسبة للداخلية والمحركات فلا توجد معلومات مؤكدة بعد عنهم، وإن كان متوقعاً استلام الداخلية لتحديثات بسيطة، مع استمرار اعتماد تيرين في الغالب على محركات تيربو بأربع سلندرات سعة 1.5 و2.0 لتر.

بما أن هذا هو أول ظهور لجمس تيرين فيس ليفت في الصور التجسسية فلا نتوقع تدشينها قبل نهاية العام الجاري أو بداية 2020 كموديل 2021.