ايلون ماسك يكشف سعر تيسلا بيك اب المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – صرح المدير التنفيذي لتيسلا، ايلون ماسك، أن البيك اب الكهربائية القادمة للشركة ستكلف أقل من 50,000 دولار (187,000 ريال).. وللمقارنة، ريفيان R1T بيك اب الكهربائية القادمة سيبدأ سعرها من 69,000 دولار (258,000 ريال).

ريفيان بيك اب ستكون سيارة فاخرة ممتلئة بأحدث التقنيات والمزايا العصرية، أما تيسلا فلا نعلم بعد مستوى فخامة سيارتها البيك اب القادمة.

نعلم أنها ستكون كبيرة الحجم، لدرجة أن تيسلا صرحت مرة أنه بالإمكان وضع فورد F-150 في صندوقها الخلفي، ولكن نتوقع أن الموديل الإنتاجي لن يكون بهذه الضخامة.. وسيكون مجال سيرها 645 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل، مع موتورين كهربائيين وقدرة على سحب 135 ألف كيلوجرام.

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وقد عبر ماسك مراراً وتكراراً عن حماسته الكبيرة للبيك اب القادمة لشركته، مشيراً العام الماضي إلى أنه لن ينزعج إذا اشتراها فئة صغيرة من الناس، المهم أن تكون مرضية ومصدر فخر له.

من المتوقع الكشف عن نموذج مبدئي لتيسلا بيك اب في نهاية العام الجاري.