سكودا تطلق "بيك أب" مخصصة للطرق الوعرة

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات التشيكية "سكودا"، عن أحدث طرازاتها من فئة "بيك أب"، وهي السيارة "مونتياك"، المخصصة للطرق الوعرة. وتتمتع"مونتياك"، بأنظمة تعليق خاصة، وعجلات كبيرة، وممتصات Advertisements صدمات مزدوجة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام ونظام سحب خاص لانتشالها من المستنقعات. صدمات مزدوجة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام ونظام سحب خاص لانتشالها من المستنقعات. وتحمل السيارة محركاً يعمل بالبنزين مكون من 4 أسطوانات، سعة 2 لتر، بعزم 190 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 مراحل. ووفقاً للخبراء والمتخصصين في مجال السيارات، فإن "مونتياك"، من المنتظر أن تكون من أكثر السيارات شعبية خلال الفترة القادمة.

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