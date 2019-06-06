"بورش" تخطط لتحويل نصف إنتاجها إلى سيارات كهربائية بحلول 2025

تسعى شركة صناعة السيارات الرياضية "بورش"، إلى تحويل نصف إنتاجها من السيارات إلى الاعتماد على الدفع الكهربائي بحلول عام 2025.
ويعد تدبير تكاليف تطوير السيارات الكهربائية، من أبرز العقبات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية،ما دفع "بورش"، إلى اتخاذ قرار بعدم بناء أي مصانع لها خارج ألمانيا، نظرا لحجم الإنتاج المحدود.
وكانت "بورش" الألمانية كشفت مؤخرا عن سيارتها "تايكان" الكهربائية الجديدة،
وتخطط الشركة لبيع 40 ألف سيارة من هذا الطراز، وهي الطاقة الحالية لمصنع زوفنها وسن الألماني، لكن الرقم النهائي للبيع في أول عامين للإنتاج سوف يعتمد على التسعير الذي لم تعلن الشركة عنه حتى الآن.
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