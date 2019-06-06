كيا اوبتيما 2021 الجديدة كليا تظهر في شكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – كيا بدأت بالفعل باختبار اوبتيما الجيل القادم مع إضافة تمويهات كثيفة في المناطق الهامة مثل المقدمة والأبواب والخلفية، ومع ذلك بإمكان المدقق اجتلاء بعض التفاصيل من الشكل العام للسيارة.

نعلم أن كيا اوبتيما الجديدة ستحظى بلغة تصميم تطورية جديدة، مع تحديث الشكل المألوف لشبكة التهوية لإعطائها طابع ثلاثي الأبعاد، وقد صرح رئيس تصميم كيا، بيونج تول جول، في السابق ان اوبتيما الجديدة ستتمتع بشكل “غير متطرف ولكن عصري ومعبر عن هوية علامتنا”.

فناني موقع Kolesa استعانوا بكل هذا لرسم صور توقعية دقيقة للسيارة فيما يتعلق بخطوط نوافذها خاصة، لأنه المكان الوحيد المكشوف عادة في الصور التجسسية، أما تصميم المقدمة والخلفية فهو تخمين من الرسام، وإن اجتهد في إعطائها الشكل العصري المتطور الذي صرحت به كيا.

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ويُذكر أن اوبتيما القادمة ستحصل على نظام دفع رباعي الكتروني متطور يقوم بتوزيع القوى بناء على عدة عوامل مثل التسارع والسرعة وخلافه، كما ستأتي السيارة بوضعية قيادة “ايكو” خاصة لتوفير الوقود، بالإضافة إلى وضعية قيادة رياضية.

لا توجد أي تصريحات رسمية بعد عن موعد تدشين السيارة، وإن كان من المتوقع رؤيتها في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر 2019.