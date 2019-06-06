فورد فيوجن سيتوقف انتاجها بحلول 2020

الخليج ٣٦٥ نت – توقع الكثيرون توقف إنتاج فورد فيوجن عاجلا أو آجلا عقب إعلان الشركة عن التخلي عن موديلات السيدان في أمريكا الشمالية، والآن أشارت تقارير إلى أن موعد إحالة فيوجن للتقاعد هو 2020، علماً أنه قد يستمر إنتاجها مؤقتا في الصين مثل توروس.

الغريب هنا أن فيوجن حافظت على مبيعات قوية نسبياً، والتي وصلت إلى 173,600 وحدة في 2018 مع بيع 56,533 سيارة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهي أرقام جيدة ولكنها بعيدة عن قمة مجد الموديل بـ 306,860 سيارة مباعة في 2014.

وستستمر فورد بإنتاج فيوجن القياسية لعدة أشهر ولكن نسخة سبورت ستتوقف مبكراً، ويُذكر أنها النسخة التي تعتمد على محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان وعزم دوران 515 نيوتن.متر، مع نظام دفع رباعي ونظام تعليق رياضي مقارنة بفيوجن القياسية.

وبينما كانت سبورت النسخة الأكثر إثارة ضمن المجال، إلا أنها مثلت أقل من 10% من مبيعات فيوجن الإجمالية، ما دفع فورد لإقصائها مبكراً.