كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. بي إم دبليو تطرح موديل M كابريو من الفئة الثامنة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة بي إم دبليو لإطلاق موديل M من سيارة الفئة الثامنة بإصداريها الكوبيه والكابريو، وبسعر يبدأ من 168 ألف يورو (3 مليون 360 ألف جنيه تقريبا) للموديل الكوبيه ومن 176 ألف يورو (3 مليون 520 ألف جنيه تقريبا) للموديل الكابريو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل M يعتمد على سواعد محرك تربو V8 سعة 4.4 لتر، يزأر بقوة 460 كيلووات و 625 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن/ متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي ليدفع الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

أما النسخة المجهزة بحزمة “M Driver's Package” فتنطلق بسرعة قصوى 305 كلم/س. وذكرت بي إم دبليو أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 10.5 لتر من الوقود/100 كلم.